В Томской области стартовал ремонт дорог в рамках нацпроекта

20 Апр 2020 2020-04-20T06:14:03+03:00

Ремонт дорог в этом году стартовал раньше обычного из-за теплой весны. Фото: из открытых источников

На приведение в порядок улично-дорожной сети региона в 2020 году направлено свыше 3,4 млрд рублей

Изменить размер текста: A A

В режиме видеоконференции состоялось заседание регионального штаба национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - сообщила в понедельник ,20 апреля, пресс-служба областной администрации. Возглавил совещание заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. Представители муниципалитетов отчитались о планах и сроках предстоящих ремонтных кампаний, степени готовности к ним.

16 апреля, первым в регионе, реализацию нацпроекта в текущем году начал Северск.

- В закрытом городе дорожники обновят проезжую часть улиц Калинина, Комсомольской, Крупской и Ленина. Также будет продолжен капитальный ремонт улицы Северной. Подрядная организация ООО «Томскдорстрой», которой предстоит отремонтировать 7,874 тыс. кв. м дорожного покрытия, уже приступила к фрезерованию улицы Калинина. На дорожный ремонт по национальному проекту Северск направит 160 млн. рублей. – рассказал заместитель главы администрации ЗАТО Северск Вадим Любивый.

Заместитель мэра Томска Вячеслав Черноус доложил, что в областном центре подрядчики ведут подготовительные работы к фрезерованию и демонтаж бордюрного камня. Здесь предстоит заменить дорожное покрытие на 11 объектах.

На региональных трассах в нормативное состояние дорожники приведут 13 участков.

«Благодаря выполнению всех подготовительных мероприятий с опережением графика мы в числе первых регионов провели аукционы по выбору подрядных организаций и открыли дорожно-ремонтный сезон. Готовы к работе семь асфальтобетонных заводов, специализированная техника, завезены необходимые материалы», — отметил вице-губернатор Игорь Шатурный.

Он подчеркнул, что, несмотря на пандемию, ремонт дорог не останавливается, но соблюдение санитарно-эпидемиологических требований будет строго контролироваться.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году Томская область отремонтирует 29 объектов общей протяженностью 142,9 км и завершит строительство подъезда к терминалу аэропорта «Богашёво». Общий объем финансирования национального проекта составит свыше 3,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU