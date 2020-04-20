В Томской области стартовал ремонт дорог в рамках нацпроекта
В режиме видеоконференции состоялось заседание регионального штаба национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - сообщила в понедельник ,20 апреля, пресс-служба областной администрации. Возглавил совещание заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. Представители муниципалитетов отчитались о планах и сроках предстоящих ремонтных кампаний, степени готовности к ним.
16 апреля, первым в регионе, реализацию нацпроекта в текущем году начал Северск.
- В закрытом городе дорожники обновят проезжую часть улиц Калинина, Комсомольской, Крупской и Ленина. Также будет продолжен капитальный ремонт улицы Северной. Подрядная организация ООО «Томскдорстрой», которой предстоит отремонтировать 7,874 тыс. кв. м дорожного покрытия, уже приступила к фрезерованию улицы Калинина. На дорожный ремонт по национальному проекту Северск направит 160 млн. рублей. – рассказал заместитель главы администрации ЗАТО Северск Вадим Любивый.
Заместитель мэра Томска Вячеслав Черноус доложил, что в областном центре подрядчики ведут подготовительные работы к фрезерованию и демонтаж бордюрного камня. Здесь предстоит заменить дорожное покрытие на 11 объектах.
На региональных трассах в нормативное состояние дорожники приведут 13 участков.
«Благодаря выполнению всех подготовительных мероприятий с опережением графика мы в числе первых регионов провели аукционы по выбору подрядных организаций и открыли дорожно-ремонтный сезон. Готовы к работе семь асфальтобетонных заводов, специализированная техника, завезены необходимые материалы», — отметил вице-губернатор Игорь Шатурный.
Он подчеркнул, что, несмотря на пандемию, ремонт дорог не останавливается, но соблюдение санитарно-эпидемиологических требований будет строго контролироваться.
Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году Томская область отремонтирует 29 объектов общей протяженностью 142,9 км и завершит строительство подъезда к терминалу аэропорта «Богашёво». Общий объем финансирования национального проекта составит свыше 3,4 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU