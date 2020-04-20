2020-04-20T06:14:03+03:00
Недвижимость

В Томской области стартовал ремонт дорог в рамках нацпроекта

На приведение в порядок улично-дорожной сети региона в 2020 году направлено свыше 3,4 млрд рублей
Алиса Селезнева
Поделиться:
Ремонт дорог в этом году стартовал раньше обычного из-за теплой весны.Ремонт дорог в этом году стартовал раньше обычного из-за теплой весны.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В режиме видеоконференции состоялось заседание регионального штаба национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - сообщила в понедельник ,20 апреля, пресс-служба областной администрации. Возглавил совещание заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный. Представители муниципалитетов отчитались о планах и сроках предстоящих ремонтных кампаний, степени готовности к ним.

16 апреля, первым в регионе, реализацию нацпроекта в текущем году начал Северск.

- В закрытом городе дорожники обновят проезжую часть улиц Калинина, Комсомольской, Крупской и Ленина. Также будет продолжен капитальный ремонт улицы Северной. Подрядная организация ООО «Томскдорстрой», которой предстоит отремонтировать 7,874 тыс. кв. м дорожного покрытия, уже приступила к фрезерованию улицы Калинина. На дорожный ремонт по национальному проекту Северск направит 160 млн. рублей. – рассказал заместитель главы администрации ЗАТО Северск Вадим Любивый.

Заместитель мэра Томска Вячеслав Черноус доложил, что в областном центре подрядчики ведут подготовительные работы к фрезерованию и демонтаж бордюрного камня. Здесь предстоит заменить дорожное покрытие на 11 объектах.

На региональных трассах в нормативное состояние дорожники приведут 13 участков.

«Благодаря выполнению всех подготовительных мероприятий с опережением графика мы в числе первых регионов провели аукционы по выбору подрядных организаций и открыли дорожно-ремонтный сезон. Готовы к работе семь асфальтобетонных заводов, специализированная техника, завезены необходимые материалы», — отметил вице-губернатор Игорь Шатурный.

Он подчеркнул, что, несмотря на пандемию, ремонт дорог не останавливается, но соблюдение санитарно-эпидемиологических требований будет строго контролироваться.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году Томская область отремонтирует 29 объектов общей протяженностью 142,9 км и завершит строительство подъезда к терминалу аэропорта «Богашёво». Общий объем финансирования национального проекта составит свыше 3,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области стартовал ремонт дорог в рамках нацпроекта
Молодая томичка пополнила счета мошенников на четверть миллиона рублей
Светодиодные лебеди останутся на Белом озере в Томске на все лето
Коронавирус в Томске, последние новости на 20 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 29
Коронавирус в Томске: стало известно о 5 новых случаях заражения COVID-19
Лучшие участники форума «Таланты Сибири» в Томском госуниверситете получат повышенную стипендию
Более 700 волонтеров помогают томским инвалидам и пенсионерам в период самоизоляции
В Томске и пяти районах региона введен особый противопожарный режим
Главные блюда пасхального стола обойдутся томичам дороже в этом году
Коронавирус в Томске, последние новости на 19 апреля 2020 года: к аппаратам ИВЛ подключено два пациента
Коронавирус в Томске: один из трех новых пациентов с COVID-19 был на семейном празднике
Томские предприятия АПК доставляют бесплатные продуктовые наборы нуждающимся
Сборная Томской области по бочча тренируется онлайн
Томские офтальмологи рассказали, как школьникам сохранить зрение при дистанционном обучении
Коронавирус в Томске, последние новости на 18 апреля 2020 года: выявлено три новых случая заболевания
Автобусное сообщение Томской области с другими регионами временно прекращено
В Томске на улицы вышла военная спецтехника для дезинфекции жилых микрорайонов
У филологов Томского госуниверситета проходит первая конференция в онлайн-режиме
На севере Томской области семилетняя девочка упала с балкона
88 единиц техники наводят чистоту и порядок на улицах Томска
По стопам Остапа Бендера. В Томской области задержаны лже-проверяющие
Все работающие томские компании обязаны соблюдать меры по профилактике COVID-19