2020-04-20T05:43:54+03:00
Происшествия

Молодая томичка пополнила счета мошенников на четверть миллиона рублей

Женщина перевела им сбережения и оформленный на себя кредит
Алиса Селезнева
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Никому не сообщайте данные банковских карт!Никому не сообщайте данные банковских карт!Фото: из открытых источников
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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих томичке,1987 года рождения.

- По предварительным данным, молодой женщине поступил звонок с номера «+7499…», в ходе которого мужчина представился сотрудником одного из банков и пояснил, что с банковской карты девушки неизвестные пытаются снять денежные средства и для того, чтобы сохранить деньги необходимо перевести их на безопасный счет. Сделать это можно по номеру телефона, который продиктует «сотрудник». Выполнив указания, потерпевшая перевела звонившему 150 000 рублей. После получения денег злоумышленник сообщил, что в данный момент мошенники оформляют кредит, используя персональные данные девушки и что бы помешать им необходимо проследовать в отделение банка и лично подать заявку на получение денежных средств, что девушка и сделала. После того, как потерпевшая получила кредит, мошенник продиктовал девушке новый номер телефона для перевода денежных средств на «безопасный счет». – сообщает УМВд по Томской области. В итоге, сумма причиненного гражданке ущерба составила 250 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Стражи порядка настоятельно рекомендуют томичам не отвечать на звонки, поступающие с номеров, начинающихся на +7495…. или +7499…. Не сообщать никому номер банковской карты, код на ее обратной стороне, смс-пароли поступившие на телефон.

Помните, сотрудники настоящих банков никогда не просят предоставить данные сведения!

ИСТОЧНИК KP.RU

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