Светодиодные лебеди останутся на Белом озере в Томске на все лето

20 Апр 2020 2020-04-20T05:25:22+03:00

Изменить размер текста: A A

«Изюминкой» зимнего городка на Белом озере в этом году стали две фигуры светодиодных лебедей высотой около 3 метров и длиной около 4 метров. Они были установлены в рамках конкурса «Зимний Томск» в центре катка, который в зимнее время ежегодно заливается на озере. Конструкции пользовались большой популярностью у томичей в качестве оригинальной фотозоны.

С наступлением весны, горожане стали выражать беспокойство за полюбившихся «птиц», и посредством соцсетей, неоднократно просили администрацию Октябрьского района города оставить данные фигуры. Глас народа был услышан.

- Декоративные лебеди установлены на специальных пластиковых понтонах высотой около 50 сантиметров, и смогут выдержать вес конструкций на воде. Они закреплены с помощью специальных грузов в центре озера. – сообщает пресс-служба мэрии.

В летний сезон сами фигуры «светиться» не будут, однако в вечернее время планируется организовать их подсветку по периметру основания. Кроме того, с наступлением лета на территории озера планируется возобновить традиционные водные аттракционы – катание на катамаранах.

ИСТОЧНИК KP.RU