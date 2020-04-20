Светодиодные лебеди останутся на Белом озере в Томске на все лето
«Изюминкой» зимнего городка на Белом озере в этом году стали две фигуры светодиодных лебедей высотой около 3 метров и длиной около 4 метров. Они были установлены в рамках конкурса «Зимний Томск» в центре катка, который в зимнее время ежегодно заливается на озере. Конструкции пользовались большой популярностью у томичей в качестве оригинальной фотозоны.
С наступлением весны, горожане стали выражать беспокойство за полюбившихся «птиц», и посредством соцсетей, неоднократно просили администрацию Октябрьского района города оставить данные фигуры. Глас народа был услышан.
- Декоративные лебеди установлены на специальных пластиковых понтонах высотой около 50 сантиметров, и смогут выдержать вес конструкций на воде. Они закреплены с помощью специальных грузов в центре озера. – сообщает пресс-служба мэрии.
В летний сезон сами фигуры «светиться» не будут, однако в вечернее время планируется организовать их подсветку по периметру основания. Кроме того, с наступлением лета на территории озера планируется возобновить традиционные водные аттракционы – катание на катамаранах.
ИСТОЧНИК KP.RU