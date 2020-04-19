Коронавирус в Томске, последние новости на 20 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 29

19 Апр 2020 2020-04-19T21:02:54+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 20 апреля 2020 года

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На сегодня, 20 апреля, в Томской области зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Пять случаев было выявлено вчера, 19 апреля. Все новые выявленные пациенты контактировали с ранее заболевшими и госпитализированными жителями региона. Их состояние удовлетворительное.

Всего в больницы Томской области с респираторными заболеваниями госпитализированы 150 человек. В медсанчасти № 2 Томска проходят лечение 111 человек (анализы на коронавирус у 77 пациентов отрицательные, у девяти – положительные, у 25 - на исследовании). В больнице № 3 Томска – 26 (анализы на коронавирус у 13 пациентов отрицательные, у шести положительные, семь в работе). В детской инфекционной больнице имени Сибирцева – шесть (у всех анализы на коронавирус отрицательные). В Колпашевской районной больнице – четыре (у всех анализы на коронавирус отрицательные).

Двое пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В инфекционных отделениях больниц других муниципальных образований госпитализированных с респираторными заболеваниями нет.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находится 35 человек, заболевших нет.

В Томской области зарегистрированы 29 случаев заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 25 находятся на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU