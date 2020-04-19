2020-04-19T06:25:27+03:00
Общество

В Томске и пяти районах региона введен особый противопожарный режим

Во время его действия нарушителям грозят двойные штрафы
Алиса Селезнева
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Ежегодно в регионе от огня страдают тысячи гектаров леса.Ежегодно в регионе от огня страдают тысячи гектаров леса.Фото: из открытых источников
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В связи с повышением пожарной опасности с 18 апреля в городе Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах введен особый противопожарный режим- сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

В период действия режима запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры. Нельзя производить выжигание сухой растительности, оставлять горящие спички, окурки, стекло и пожароопасные предметы. Также запрещается загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором и совершать иные действия, которые могут спровоцировать возникновение и распространение огня.

Главам поселений, администраций районов г. Томска рекомендовано организовать ежедневное патрулирование земель населенных пунктов и прилегающих к лесам территорий.

-Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличиваются вдвое. Так, согласно статьи 20.4 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч рублей, на юридических – до 400 тысяч рублей. Статья 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» предусматривает наложение штрафа для граждан в размере до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, для юридических – до 500 тысяч рублей. – говорится в сообщении спасательного ведомства.

О возгораниях в лесу жители Томской области могут сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00. Или на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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