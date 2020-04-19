Главные блюда пасхального стола обойдутся томичам дороже в этом году

19 Апр 2020 2020-04-19T05:21:12+03:00

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Сегодня ,19 апреля, православные верующие отмечают главный праздник церковного года –Пасху. Ее традиционными гастрономическими символами являются куличи, крашеные яйца и творожные пасхи. Согласно данным Томсктата, стоимость набора продуктов для приготовления кулича увеличилась с минувшей Пасхи на 6.0% и составила 169.01 рублей, в марте 2019 г. она была 159.40 рублей. Творожная пасха за этот период подорожала на 6.5% и составила на март 2020 г. 487.42 рублей, против 457.59 рублей в марте прошлого года.

Среди ингредиентов классического кулича сильнее всего подорожали масло сливочное – плюс 16,46% к прошлогодней цене за необходимые для теста 150 грамм продукта, молоко (+8,8% за 250 мл, маргарин (+7,9% за 150 грамм мука пшеничная (+5,8% за полкилограмма. В ингридиентах творожной пасхи увеличилась цена на сметану (+13,45%), жирный творог (+5,24%) и на сливочное масло. А вот стоимость сахара-песка упала на 25,44%. Дешевле также на 5,4% стали также куриные яйца – в этом году средняя стоимость десятка составляет 57, 25 рублей за десяток, весной 2019 цена превышала 60 рублей.

Статистики также подсчитали среднюю стоимость других продуктов для пасхального стола-2020. Так, килограмм охлажденных кур обойдется томичам, в среднем, в 148,74 рубля за килограмм, говядины ( кроме бескостного мяса) в 368, 76 рублей, сыра сычужного в 462,87 руб. , колбасы полукопченой в 457, 47 руб., свежих огурцов в 147,65 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU