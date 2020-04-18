Коронавирус в Томске, последние новости на 19 апреля 2020 года: число пациентов с COVID-19 в регионе достигло 24

18 Апр 2020 2020-04-18T21:00:43+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 19 апреля 2020 года

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На сегодня, 19 апреля, в Томской области зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Три новых случая было выявлено вчера. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев. Двое находятся на лечении в инфекционном отделении больницы № 3 Томска. Источниками их заражения стали контакты с ранее инфицированными людьми. Заболевшие не входят в группу риска — они моложе 65-ти лет и не имеют сопутствующих хронических заболеваний.

Третий выявленный случай — из ранее установленного очага заражения. Пациент стал 11-м заболевшим, участвовавшим в семейном торжестве в одном из районов области. Его состояние удовлетворительное, он находится на самоизоляции.

Всего в больницы Томской области с респираторными заболеваниями госпитализированы 138 человек. В медсанчасти № 2 Томска проходят лечение 108 человек (анализы на коронавирус у 77 пациентов отрицательные, у девяти – положительные, у 22 – на исследовании), в больнице № 3 Томска – 20 (анализы на коронавирус у двух пациентов отрицательные, у двух положительные, 16 – в работе), в детской инфекционной больнице имени Сибирцева – шесть (у всех анализы на коронавирус отрицательные), в Колпашевской районной больнице – четыре (у всех анализы на коронавирус отрицательные).

В инфекционных отделениях больниц других муниципальных образований госпитализированных с респираторными заболеваниями нет.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находится 31 человек, заболевших нет.

В Томской области зарегистрированы 24 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 20 находятся на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU