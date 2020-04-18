2020-04-18T11:21:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: один из трех новых пациентов с COVID-19 был на семейном празднике

Общее число заразавшихся на празднике достигло 12 человек
Елена Реутова
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Число заболевших в регионе достигло 24Число заболевших в регионе достигло 24Фото: из открытых источников
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Как сообщил заместитель руководителя оперштаба Иван Деев, сегодня в Томской области зарегистрировано еще три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Двое находятся на лечении в инфекционном отделении больницы № 3 Томска. Источниками их заражения стали контакты с ранее инфицированными людьми.

Третий выявленный случай — из ранее установленного очага заражения. Он стал уже 11-м заболевшим, участвовавшим в семейном торжестве в одном из районов области. Его состояние удовлетворительное, он находится на самоизоляции.С учетом жителя региона, коронавирус у которого подтвердился 8 апреля, число заболевших родственников достигло 12.

- Эта ситуация очень ярко демонстрирует нарушение режима самоизоляции. Все, кто был на семейном мероприятии, руководствовались тем, что никто из них не ездил за границу, никуда не ходит, сидит дома. В результате, каждый день, когда мы берем смывы у людей из числа близкого круга жителя области, у которого COVID-19 был подтвержден 8 апреля, мы выявляем новых пациентов, которые имеют положительный статус по коронавирусной инфекции, - отмечал ранее Иван Деев.

Общее число жителей Томской области, заболевших коронавирусной инфекции достигло 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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