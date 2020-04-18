Томские предприятия АПК доставляют бесплатные продуктовые наборы нуждающимся

18 Апр 2020 2020-04-18T07:48:50+03:00

Томские аграрии не только продолжают бесперебойную работу, но и оказывают помощь согражданам. Фото: из открытых источников

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Предприятия агропромышленного комплекса присоединились к всероссийской акции по социальной ответственности в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Они не только готовы оказать поддержку нуждающимся в трудоустройстве, но и запустили продовольственную акцию для жителей Томской области, сообщает региональный Аграрный центр.

Так, «Межениновская птицефабрика» организовала помощь малоимущим семьям Томского района: для них компания безвозмездно собрала около тысячи продуктовых наборов. В список продуктов вошли тушка бройлера, крупы, макароны, масло, хлеб и мед. В числе нуждающихся, которым была оказана помощь, оказались малоимущие жители, инвалиды, многодетные семьи и пенсионеры из поселка Светлый, Зоркальцевского, Итатского, Рыбаловского и ряда других сельских поселений, а также нескольких населенных пунктов Шегарского района. К раздаче продуктов предприятие подключило молодых волонтеров.

Свою продуктовую корзину для малоимущих жителей Кривошеинского района подготовит и сельхозпредприятие «Белосток». Сейчас хозяйство формирует список продуктов для бесплатной раздачи нуждающимся, куда планируется включить продукты первой необходимости, в том числе муку, хлеб, макаронные изделия, мясную заморозку, сливочное и растительное масло. Продукты будут закупаться за счет собственных средств хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU