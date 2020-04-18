2020-04-18T07:24:05+03:00
Спорт

Сборная Томской области по бочча тренируется онлайн

Для спортсменов проводятся вебинары, чтобы помочь им поддерживать форму в режиме самоизоляции
Елена Реутова
Поделиться:
Спортсмены могут отточить знание правил онлайнСпортсмены могут отточить знание правил онлайнФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Весну томские боччисты встречают дома, как и вся страна. Было время, когда всех призывали «из дома — в зал», сейчас «из залов — в дом». Но если спортсмен хочет поддерживать и наращивать свою форму, ему ничто не помешает.

- Занятия теперь проходят в формате конференции, а значит, есть возможность «подтянуть» знания правил и время на тактическую и психологическую подготовку, — рассказал главный тренер команды Олег Шарепа.

Каждый спортсмен получает рекомендации по ежедневным тренировкам. Ребята активно занимаются дома на тренажерах, выполняют упражнения с гантелями и другим инвентарем.

- Спортивная подготовка не останавливается во время самоизоляции, и пока такой режим действует, тренер, спортивный врач и психолог команды будут проводить вебинары. Также мы поддержали акцию «Тренируемся дома. Спорт — норма жизни» Министерства спорта и записали небольшой видеоролик о домашних тренировках наших ребят, — добавил Олег Шарепа.

Самоизоляция тренировкам не помеха Фото: из открытых источников

Самоизоляция тренировкам не помехаФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томские предприятия АПК доставляют бесплатные продуктовые наборы нуждающимся
Сборная Томской области по бочча тренируется онлайн
Томские офтальмологи рассказали, как школьникам сохранить зрение при дистанционном обучении
Коронавирус в Томске, последние новости на 18 апреля 2020 года: число пациентов респираторного госпиталя достигло 107 человек
Автобусное сообщение Томской области с другими регионами временно прекращено
В Томске на улицы вышла военная спецтехника для дезинфекции жилых микрорайонов
У филологов Томского госуниверситета проходит первая конференция в онлайн-режиме
На севере Томской области семилетняя девочка упала с балкона
88 единиц техники наводят чистоту и порядок на улицах Томска
По стопам Остапа Бендера. В Томской области задержаны лже-проверяющие
Все работающие томские компании обязаны соблюдать меры по профилактике COVID-19