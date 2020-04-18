Сборная Томской области по бочча тренируется онлайн

18 Апр 2020 2020-04-18T07:24:05+03:00

Для спортсменов проводятся вебинары, чтобы помочь им поддерживать форму в режиме самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Весну томские боччисты встречают дома, как и вся страна. Было время, когда всех призывали «из дома — в зал», сейчас «из залов — в дом». Но если спортсмен хочет поддерживать и наращивать свою форму, ему ничто не помешает.

- Занятия теперь проходят в формате конференции, а значит, есть возможность «подтянуть» знания правил и время на тактическую и психологическую подготовку, — рассказал главный тренер команды Олег Шарепа.

Каждый спортсмен получает рекомендации по ежедневным тренировкам. Ребята активно занимаются дома на тренажерах, выполняют упражнения с гантелями и другим инвентарем.

- Спортивная подготовка не останавливается во время самоизоляции, и пока такой режим действует, тренер, спортивный врач и психолог команды будут проводить вебинары. Также мы поддержали акцию «Тренируемся дома. Спорт — норма жизни» Министерства спорта и записали небольшой видеоролик о домашних тренировках наших ребят, — добавил Олег Шарепа.

Самоизоляция тренировкам не помехаФото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU