Сборная Томской области по бочча тренируется онлайн
Весну томские боччисты встречают дома, как и вся страна. Было время, когда всех призывали «из дома — в зал», сейчас «из залов — в дом». Но если спортсмен хочет поддерживать и наращивать свою форму, ему ничто не помешает.
- Занятия теперь проходят в формате конференции, а значит, есть возможность «подтянуть» знания правил и время на тактическую и психологическую подготовку, — рассказал главный тренер команды Олег Шарепа.
Каждый спортсмен получает рекомендации по ежедневным тренировкам. Ребята активно занимаются дома на тренажерах, выполняют упражнения с гантелями и другим инвентарем.
- Спортивная подготовка не останавливается во время самоизоляции, и пока такой режим действует, тренер, спортивный врач и психолог команды будут проводить вебинары. Также мы поддержали акцию «Тренируемся дома. Спорт — норма жизни» Министерства спорта и записали небольшой видеоролик о домашних тренировках наших ребят, — добавил Олег Шарепа.
Самоизоляция тренировкам не помехаФото: из открытых источников
ИСТОЧНИК KP.RU