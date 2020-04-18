2020-04-18T05:17:56+03:00
Здоровье

Томские офтальмологи рассказали, как школьникам сохранить зрение при дистанционном обучении

До 30 апреля школы работают в дистанционном режиме
Елена Реутова
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Зрение важно беречь с детстваЗрение важно беречь с детстваФото: из открытых источников
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С 6 апреля все школы Томской области перешли на дистанционное обучение. Время, проведенное учениками за компьютером, выросло. Руководитель офтальмологического медицинского центра ОКБ Ирина Елманова дала рекомендации родителям и детям, как сохранить зрение в период карантина.

Прежде всего, соблюдать режим дня. Нужно объяснить ребенку - ты продолжаешь учиться, просто теперь твоя школа дома. Поэтому привычный график дня ломать не нужно.

Очень важно правильно организовать рабочее место:

- Освещение должно быть естественным или максимально приближенно к нему и равномерным. - Рабочий стол должен быть расположен сбоку от окна. То есть лучи света не должны падать прямо на монитор.

- Монитор должен находиться на расстоянии вытянутой руки на уровне глаз ребенка. Это безопасная для работы дистанция.

- Размер текста на экране и контрастность должны быть комфортными. Лучшая комбинация - черный текст на белом фоне.

- Правильная осанка залог здоровья глаз. Это нужно объяснять и показывать на собственном примере.

Также необходимо объяснить ребенку, что во время работы нужно делать паузы. Можно придерживаться правила 20-20-20. Это означает, что каждые 20 минут нужно делать паузы на 20 секунд, чтобы посмотреть далеко на 20 метров. Если вас нет дома, можно установить на компьютер приложение, которое будет напоминать о том, что нужно встать и отвлечься. Есть программы Work Rave, NiGlaz, EyesRelax, которые предназначены для всех версий Windows и распространяются бесплатно через интернет.

- Очень хочется пожелать всем здоровья и скорейшего выхода на свежий воздух, потому что основная профилактика близорукости – это прогулки не менее 2 часов в день, - отмечает Ирина Елманова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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