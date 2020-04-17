2020-04-17T21:01:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 18 апреля 2020 года: число пациентов респираторного госпиталя достигло 107 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 18 апреля 2020 года
Елена Реутова
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В регионе проведено более 6 тысяч тестов на COVID-19В регионе проведено более 6 тысяч тестов на COVID-19Фото: из открытых источников
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По данным на 18 апреля, в Томской области на изоляции с диагнозом COVID-19 находятся 17 человек. Из них на самоизоляции восемь, в респираторном госпитале Томска – девять.

В инфекционных отделениях других больниц Томской области пациентов с подтвержденным COVID-19 нет. В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 30 человек, заболевших среди них нет.

Всего в респираторном госпитале (медико-санитарная часть № 2 Томска) на лечении находятся 107 человек. Сюда госпитализируются пациенты с респираторными заболеваниями, протекающими в тяжелой и среднетяжелой форме, а также, если заболевшие из группы риска: в возрасте 60+ и те, кто имеет ослабленный иммунитет или тяжелые хронические заболевания.

На сегодняшний день у 64-х пациентов госпиталя тесты на коронавирус отрицательные, у девяти положительные, у 34-х отправлены на исследование.

С начала пандемии в России в Томской области уже проведено более 6 тысяч тестов на COVID-19.

В Томской области зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 17 находятся на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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