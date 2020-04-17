Автобусное сообщение Томской области с другими регионами временно прекращено
Такое решение сегодня принято на региональном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
Межрегиональное автобусное сообщение временно прекращеноФото: из открытых источников
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С 20 апреля Томская область приостанавливает региональное автобусное сообщение с субъектами РФ. Такое решение сегодня было принято на региональном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
В частности, будет временно прекращено выполнение межрегиональных автобусных маршрутов с томского автовокзала на Новосибирск, Красноярск, Яровое, Горно-Алтайск, Кызыл.
Автобусное сообщение с Кемеровской областью приостановлено ранее.
ИСТОЧНИК KP.RU