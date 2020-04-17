2020-04-17T16:24:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Автобусное сообщение Томской области с другими регионами временно прекращено

Такое решение сегодня принято на региональном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
Елена Реутова
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Межрегиональное автобусное сообщение временно прекращеноМежрегиональное автобусное сообщение временно прекращеноФото: из открытых источников
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С 20 апреля Томская область приостанавливает региональное автобусное сообщение с субъектами РФ. Такое решение сегодня было принято на региональном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, будет временно прекращено выполнение межрегиональных автобусных маршрутов с томского автовокзала на Новосибирск, Красноярск, Яровое, Горно-Алтайск, Кызыл.

Автобусное сообщение с Кемеровской областью приостановлено ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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