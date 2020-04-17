Автобусное сообщение Томской области с другими регионами временно прекращено

17 Апр 2020 2020-04-17T16:24:08+03:00

Такое решение сегодня принято на региональном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции

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С 20 апреля Томская область приостанавливает региональное автобусное сообщение с субъектами РФ. Такое решение сегодня было принято на региональном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

В частности, будет временно прекращено выполнение межрегиональных автобусных маршрутов с томского автовокзала на Новосибирск, Красноярск, Яровое, Горно-Алтайск, Кызыл.

Автобусное сообщение с Кемеровской областью приостановлено ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU