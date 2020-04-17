У филологов Томского госуниверситета проходит первая конференция в онлайн-режиме
На филологическом факультете ТГУ впервые проходит масштабная научная конференция в онлайн-режиме. В ней принимают участие более 170 молодых ученых из России, Словакии, Китая и Вьетнама, которые презентуют свои доклады на онлайн-заседаниях.
VII (XXI) Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» – это традиционное академическое мероприятие филологического факультета, и, отвечая на современные вызовы, организаторы приняли решение провести ее в дистанционном режиме. 17 апреля объявлено на филологическом факультете Днем науки.
Конференция проходит 17-18 апреля по 20 секциям: молодые ученые рассказывают о лингвистических экспериментах, анализируют творчество русских писателей XIX-XXI вв., исследуют специфику художественного перевода и издательские стратегии.
Всем участникам, представившим свои доклады на онлайн-заседаниях, будут отправлены электронные сертификаты, а победителям и призерам – дипломы.
ИСТОЧНИК KP.RU