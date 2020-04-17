У филологов Томского госуниверситета проходит первая конференция в онлайн-режиме

17 Апр 2020 2020-04-17T13:13:42+03:00

В ней принимают участие более 170 молодых ученых из России, Словакии, Китая и Вьетнама

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На филологическом факультете ТГУ впервые проходит масштабная научная конференция в онлайн-режиме. В ней принимают участие более 170 молодых ученых из России, Словакии, Китая и Вьетнама, которые презентуют свои доклады на онлайн-заседаниях.

VII (XXI) Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» – это традиционное академическое мероприятие филологического факультета, и, отвечая на современные вызовы, организаторы приняли решение провести ее в дистанционном режиме. 17 апреля объявлено на филологическом факультете Днем науки.

Конференция проходит 17-18 апреля по 20 секциям: молодые ученые рассказывают о лингвистических экспериментах, анализируют творчество русских писателей XIX-XXI вв., исследуют специфику художественного перевода и издательские стратегии.

Всем участникам, представившим свои доклады на онлайн-заседаниях, будут отправлены электронные сертификаты, а победителям и призерам – дипломы.

ИСТОЧНИК KP.RU