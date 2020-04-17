2020-04-17T12:45:50+03:00
Происшествия

На севере Томской области семилетняя девочка упала с балкона

Проверку по факту происшествия в Стрежевом проводит Следственный комитет
ИГОРЬ ТЮРИН
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Таинственное падение с балкона в СтрежевомТаинственное падение с балкона в СтрежевомФото: из открытых источников
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по факту падения семилетней девочки с балкона квартиры многоэтажного дома в г. Стрежевой.

По предварительным данным, 17 апреля 2020 года семилетняя девочка упала с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже девятиэтажного жилого дома в г. Стрежевой. Родители ребенка в это время вышли в магазин, расположенный в соседнем доме.

Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, ей проводится операция.

Следователями СО по г. Стрежевой произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родители пострадавшей, выполняются иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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