На севере Томской области семилетняя девочка упала с балкона
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по факту падения семилетней девочки с балкона квартиры многоэтажного дома в г. Стрежевой.
По предварительным данным, 17 апреля 2020 года семилетняя девочка упала с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже девятиэтажного жилого дома в г. Стрежевой. Родители ребенка в это время вышли в магазин, расположенный в соседнем доме.
Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, ей проводится операция.
Следователями СО по г. Стрежевой произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родители пострадавшей, выполняются иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU