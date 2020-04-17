2020-04-17T12:25:26+03:00
Недвижимость

88 единиц техники наводят чистоту и порядок на улицах Томска

Весенняя уборка областного центра силами муниципального предприятия в самом разгаре
ИГОРЬ ТЮРИН
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Весенняя уборка города - дело важноеВесенняя уборка города - дело важноеФото: из открытых источников
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17 апреля и в выходные дни механизированные звенья муниципального предприятия «ТомскСАХ» будут работать на главных магистралях Томска. Накануне работы по уборке улично-дорожной сети осуществляли 88 единиц техники, в том числе поливомоечная, плужно-щеточная техника, тракторы и малая механизация. За минувшие сутки с улиц города было вывезено 124,4 тонны уличного смета, очищено от зимних накоплений около 4 тысяч погонных метров прилотковой части дорог, вывезено почти 49 кубометров мешков с мусором.

Очистка прибордюрной части дорог проводилась на ул. Яковлева, Усова, Дзержинского, Карташова, механизированный мойщик тротуаров «Аванта» работал на пр. Фрунзе, Кирова, Ленина, пер. Спортивном, ул. Гагарина, Красноармейской.

17 апреля очистка прибордюрной части от зимних накоплений будет производиться на ул. Пушкина – от пл. Соляной и на ул. Яковлева – от пер. Песочного до пер. Мариинского и от пер. Мариинского до Пушкина по правой стороне.

Также предприятие продолжает мойку перильных ограждений и дорожных знаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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