По стопам Остапа Бендера. В Томской области задержаны лже-проверяющие

17 Апр 2020 2020-04-17T11:53:17+03:00

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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило сообщение от индивидуального предпринимателя по факту возможных мошеннических действий.

По предварительным данным, двое мужчин, находясь в помещении магазина, представились сотрудниками государственной службы. Они предъявили документы данной организации и предписание о проведении проверок в предприятиях, занимающихся продажей продовольственных и иных товаров массового потребления. После чего, якобы проверив условия осуществления деятельности организации (сроки годности продукции, маркировку товаров, чистоту полок и т.д.), сообщили индивидуальному предпринимателю о многочисленных нарушениях и уведомили о «грозящих» штрафных санкциях.

Затем они предложили приобрести «годовой сертификат» за 4000 рублей, который «оградит» магазин от дальнейших проверок, а также даст возможность получать консультативную помощь. При этом мужчины настаивали на оплате сертификата наличными.

Индивидуальный предприниматель, не имея наличных денежных средств, сообщила о возможности передачи денежных средств в вечернее время. Для того, чтобы убедиться в законности их действий, она обратилась к сотрудникам полиции и узнала, что данные лица являются мошенниками.

В результате проведенных мероприятий, сотрудниками полиции было установлено местонахождение подозреваемых.

Следователями ОМВД России по Ленинскому району г. Томска возбуждено три уголовных дела, по признакам преступления, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Органы предварительного следствия будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Один из подозреваемых находится в федеральном розыске за аналогичное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU