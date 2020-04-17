Все работающие томские компании обязаны соблюдать меры по профилактике COVID-19

17 Апр 2020 2020-04-17T11:26:22+03:00

Работать работай, но вируса берегись! Фото: из открытых источников

Власти напоминают об условиях работы в период пандемии коронавируса

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Организации, чья деятельность не приостановлена в период пандемии, должны соблюдать сформированные правительством РФ рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Так, ежедневно перед началом смены необходимо проводить «входной фильтр» с измерением температуры тела работников. Те, у кого наблюдается повышенная температура или признаки респираторного заболевания, должны быть отстранены от нахождения на рабочем месте.

На входе на предприятие должна быть организована обработка рук антисептиками.

При централизованном питании сотрудников посещение столовых должно осуществляться по графику. Если в компании нет столовой, то для работников необходимо выделить помещение, где можно вымыть руки и пообедать.

Сотрудники, которым приходится контактировать с посетителями, должны быть обеспечены одноразовыми масками и дезинфицирующими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU