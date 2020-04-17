2020-04-17T10:58:47+03:00
Общество

Долги томичей за услуги теплоснабжения превысили два миллиарда рублей

Компания «ТомскРТС» предупреждает: платить по счетам рано или поздно придется
Антонина Ленская
Поделиться:
Пени за неоплату услуг ЖКХ приостановлены до 1 января 2021 года. Но не отменены навсегда!Пени за неоплату услуг ЖКХ приостановлены до 1 января 2021 года. Но не отменены навсегда!Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Жители и организации Томска задолжали за отопление и горячую воду 2,07 млрд рублей, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель гендиректора по энергосбытовой деятельности АО «ТомскРТС» Иван Ющенко.

По его словам, только за первую декаду апреля платежи упали на 11% от плана. При этом сумма задолженности на 114 млн руб. больше, чем зафиксирована годом ранее. Большая часть долга приходится на население – 1,7 млрд руб., еще 382 млн руб. задолжали организации Томска (на 170 млн больше, чем в 2019-м).

– В связи с угрозой коронавируса некоторые предприятия города вынуждены были закрыться на период режима самоизоляции и оказались в сложной финансовой ситуации. К нам уже поступают обращения от юридических лиц с просьбой предоставить рассрочку платежей. Мы идем навстречу клиентам, индивидуально отрабатываем вопросы и предоставляем возможность оплачивать услуги по посильному графику, – отметил Иван Ющенко.

Население также активно обращается за рассрочкой платежей. Представитель «ТомскРТС» подчеркнул: для тех, кто оказался в трудной финансовой ситуации, реструктуризация долга – лучший выход, поскольку сумма задолженности, накопленная в течение нескольких месяцев, для многих станет неподъемной. Тем более, когда закончится мораторий на применение штрафных санкций, на всю сумму просроченной задолженности будет начислена пеня.

– Сейчас, планируя свои расходы, нужно учитывать еще и то, что находясь дома на самоизоляции, мы тратим больше ресурсов – электроэнергии, горячей и холодной воды. Следовательно, и начисления окажутся выше. Рекомендуем абонентам, доходы которых не изменились, продолжать своевременно оплачивать услуги, только через Интернет. Ведь рано или поздно оплатить счета придется, но с задолженностью это будет сделать сложнее, – обратился к томичам замдиректора «ТомскРТС».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томский политех создает сто рабочих мест для студентов
Долги томичей за услуги теплоснабжения превысили два миллиарда рублей
Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Томске: какого числа пройдет и почему переносится
В прямом эфире орган: Томская филармония продолжает серию онлайн-концертов
Онлайн-тренировки проводят для томичей инструкторы по дворовому спорту
Документы на оформление выплаты на детей до 3 лет можно будет подать с 20 апреля
Пьяный новосибирец на угнанном авто задержан томскими полицейскими
Свыше 600 томичей выразили свою благодарность медикам в рамках акции «Спасибо доктору!»
Три томских ателье начали выпуск одноразовых медицинских халатов
Студенты Томского политеха будут защищать дипломы в виде стартапов
Билет на спектакль, купленный томичом по совету незнакомки, оказался уловкой мошенников
Томская таможня: более 90 процентов льгот предоставлено на медицинские товары
В Томской области закрыты все ледовые переправы
Перенос Парада Победы 2020 в Томске: какого числа пройдет и почему переносят
В Томске и в Северске отремонтируют 8 улиц, на которых расположены медучреждения
Помещение в «Доме со шпилем» в Томске выставлено на продажу
Движение на проспекте Ленина в Томске ждут временные ограничения до осени
Более 340 миллионов операций с платежными картами провели томичи в 2019 году
Коронавирус в Томске, последние новости на 17 апреля 2020 года: в регионе зарегистрирован 21 случай заболевания COVID-19
Томский вуз развернул дистанционный набор абитуриентов в Африке