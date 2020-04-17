Долги томичей за услуги теплоснабжения превысили два миллиарда рублей

17 Апр 2020 2020-04-17T10:58:47+03:00

Пени за неоплату услуг ЖКХ приостановлены до 1 января 2021 года. Но не отменены навсегда! Фото: из открытых источников

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Жители и организации Томска задолжали за отопление и горячую воду 2,07 млрд рублей, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель гендиректора по энергосбытовой деятельности АО «ТомскРТС» Иван Ющенко.

По его словам, только за первую декаду апреля платежи упали на 11% от плана. При этом сумма задолженности на 114 млн руб. больше, чем зафиксирована годом ранее. Большая часть долга приходится на население – 1,7 млрд руб., еще 382 млн руб. задолжали организации Томска (на 170 млн больше, чем в 2019-м).

– В связи с угрозой коронавируса некоторые предприятия города вынуждены были закрыться на период режима самоизоляции и оказались в сложной финансовой ситуации. К нам уже поступают обращения от юридических лиц с просьбой предоставить рассрочку платежей. Мы идем навстречу клиентам, индивидуально отрабатываем вопросы и предоставляем возможность оплачивать услуги по посильному графику, – отметил Иван Ющенко.

Население также активно обращается за рассрочкой платежей. Представитель «ТомскРТС» подчеркнул: для тех, кто оказался в трудной финансовой ситуации, реструктуризация долга – лучший выход, поскольку сумма задолженности, накопленная в течение нескольких месяцев, для многих станет неподъемной. Тем более, когда закончится мораторий на применение штрафных санкций, на всю сумму просроченной задолженности будет начислена пеня.

– Сейчас, планируя свои расходы, нужно учитывать еще и то, что находясь дома на самоизоляции, мы тратим больше ресурсов – электроэнергии, горячей и холодной воды. Следовательно, и начисления окажутся выше. Рекомендуем абонентам, доходы которых не изменились, продолжать своевременно оплачивать услуги, только через Интернет. Ведь рано или поздно оплатить счета придется, но с задолженностью это будет сделать сложнее, – обратился к томичам замдиректора «ТомскРТС».

ИСТОЧНИК KP.RU