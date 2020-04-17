Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Томске: какого числа пройдет и почему переносится

17 Апр 2020 2020-04-17T10:34:15+03:00

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Сегодня губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил главам муниципальных образований перенести проведение в городах и районах региона Парада Победы и шествия «Бессмертного полка».

- 9 Мая жители области отметят главный праздник страны в своих семьях, ведь нет ни одной семьи, которую бы пощадила война, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Но шествие рожденного в Томске «Бессмертного полка» мы проведем позже, вместе со всей страной, когда закончится угроза распространения коронавируса, когда здоровью ветеранов и других участников праздничного шествия ничто не будет угрожать.

В то же время губернатор поручил рабочей группе по подготовке и проведению в Томской области мероприятий, посвященных Году памяти и славы, активизировать работу.

- Не должен быть забыт ни один ветеран, ни один труженик тыла, все наши герои должны быть окружены теплом и вниманием, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU