Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Томске: какого числа пройдет и почему переносится
Сегодня губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил главам муниципальных образований перенести проведение в городах и районах региона Парада Победы и шествия «Бессмертного полка».
- 9 Мая жители области отметят главный праздник страны в своих семьях, ведь нет ни одной семьи, которую бы пощадила война, – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Но шествие рожденного в Томске «Бессмертного полка» мы проведем позже, вместе со всей страной, когда закончится угроза распространения коронавируса, когда здоровью ветеранов и других участников праздничного шествия ничто не будет угрожать.
В то же время губернатор поручил рабочей группе по подготовке и проведению в Томской области мероприятий, посвященных Году памяти и славы, активизировать работу.
- Не должен быть забыт ни один ветеран, ни один труженик тыла, все наши герои должны быть окружены теплом и вниманием, - подчеркнул Сергей Жвачкин.
ИСТОЧНИК KP.RU