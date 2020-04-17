В прямом эфире орган: Томская филармония продолжает серию онлайн-концертов
Томичей приглашают на онлайн-трансляцию
Томская филармония радует томичей онлайн-концертамиФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:
Несмотря на то, что концертные залы закрыли свои двери для зрителей, культурная жизнь в Томске кипит. Уже сегодня, 17 апреля, в 19.00 состоится онлайн-трансляция мини-концерта Орган LIVE.
Органист Дмитрий Ушаков в прямом эфире из органного зала филармонии исполнит для томичей несколько произведений Баха. Для зрителей прозвучат Ария из оркестровой сюиты Ре мажор, Фантазия и фуга соль минор и Фуга-жига Соль мажор.
ИСТОЧНИК KP.RU