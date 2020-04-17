Онлайн-тренировки проводят для томичей инструкторы по дворовому спорту
Одна из главных проблем самоизоляции – недостаток физической активности. Длительные прогулки запрещены, спортивные центры закрыты. Однако томские инструкторы Центра социальных инициатив помогают томичам не терять форму. В период самоизоляции они ведут тренировки и контролируют успехи своих подопечных в режиме онлайн. Одни рассылают задания на день в групповом чате и просматривают видео отчеты, другие проводят тренировки по конференцсвязи и в режиме онлайн.
Инструктор Валерия Миргородская проводит прямые эфиры в Ютуб по занятиям фитнесом. Каждый эфир - это полноценная тренировка продолжительностью более 50 минут.
Инструктор по спорту для лиц в ОВЗ Олег Шарепа со своими воспитанниками записали видеоролик, как продолжают тренироваться дома по игре в бочче и организуют коллективные видеоконференции через программу zoom.
Антон Пузанов в своем инстаграм аккаунте ежедневно проводит прямые эфиры в 10:00 утра с предложением размяться и потренироваться. Присоединиться к коллективной тренировке может любой желающий.
Группа инструкторов - Михаил Дьяков, Вячеслав Кумачев и Алексей Олицкий записали примеры упражнений, как подготовиться в домашних условиях к сдаче тестов ВФСК ГТО. Эти видео публикуются в официальных аккаунтах управления по физической культуре и спорту Томска и департамента молодежной политики и спорта Томской области.
Берегите свое здоровье, занимайтесь спортом.
ИСТОЧНИК KP.RU