Онлайн-тренировки проводят для томичей инструкторы по дворовому спорту

17 Апр 2020 2020-04-17T09:34:04+03:00

Заниматься спортом можно не выходя из дома Фото: из открытых источников

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Одна из главных проблем самоизоляции – недостаток физической активности. Длительные прогулки запрещены, спортивные центры закрыты. Однако томские инструкторы Центра социальных инициатив помогают томичам не терять форму. В период самоизоляции они ведут тренировки и контролируют успехи своих подопечных в режиме онлайн. Одни рассылают задания на день в групповом чате и просматривают видео отчеты, другие проводят тренировки по конференцсвязи и в режиме онлайн.

Инструктор Валерия Миргородская проводит прямые эфиры в Ютуб по занятиям фитнесом. Каждый эфир - это полноценная тренировка продолжительностью более 50 минут.

Инструктор по спорту для лиц в ОВЗ Олег Шарепа со своими воспитанниками записали видеоролик, как продолжают тренироваться дома по игре в бочче и организуют коллективные видеоконференции через программу zoom.

Антон Пузанов в своем инстаграм аккаунте ежедневно проводит прямые эфиры в 10:00 утра с предложением размяться и потренироваться. Присоединиться к коллективной тренировке может любой желающий.

Группа инструкторов - Михаил Дьяков, Вячеслав Кумачев и Алексей Олицкий записали примеры упражнений, как подготовиться в домашних условиях к сдаче тестов ВФСК ГТО. Эти видео публикуются в официальных аккаунтах управления по физической культуре и спорту Томска и департамента молодежной политики и спорта Томской области.

Берегите свое здоровье, занимайтесь спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU