Документы на оформление выплаты на детей до 3 лет можно будет подать с 20 апреля

17 Апр 2020 2020-04-17T08:58:04+03:00

На выплату имеют право даже семьи, потратившие средства материнского капитала Фото: из открытых источников

Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей будут производиться независимо от дохода семьи в течение трех месяцев

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Уже с понедельника, 20 апреля, семьи, имеющие сертификат на материнский капитал через отделы МФЦ смогут оформить выплату на ребенка, размер которой составляет 5 тысяч рублей.

Дополнительная финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологической обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. Именно поэтому, в соответствии с Указом президента России пособие могут получить даже семьи, которые ужен потратили средства материнского капитала.

Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей будут производиться независимо от дохода семьи в течение трех месяцев (с апреля по июнь) на каждого ребенка в возрасте до трех лет. В случае подачи заявления с 1 июля по 1 октября 2020 года ежемесячная выплата будет перечислена одним платежом.

Оформить выплату можно через личный кабинет электронного сервиса Пенсионного фонда России, портал Госуслуг или в офисе МФЦ по предварительной записи (8-800-350-0850).

Для оформления выплаты потребуется паспорт владельца сертификата на материнский (семейный) капитал (как правило, матери ребенка), СНИЛСы заявителя и детей, свидетельства о рождении детей, реквизиты банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU