Пьяный новосибирец на угнанном авто задержан томскими полицейскими

17 Апр 2020 2020-04-17T08:40:45+03:00

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Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, во вторник, 14 апреля, около 10 утра сотрудниками Госавтоинспекции, которые несли службу в районе нового коммунального моста через реку Томь, был замечен автомобиль Toyota RAV-4, находящийся в розыске. Согласно ориентировке, ранее полученной патрулем, около полутора часов назад данное транспортное средство было угнано в селе Моряковский затон Томского района.

Инспекторами была предпринята попытка остановить иномарку, но водитель, проигнорировав требования полицейских, увеличил скорость и попытался скрыться. Во время движения угонщик неоднократно допускал грубые нарушения Правил дорожного движения, подвергая опасности других водителей. В результате погони автомобиль был задержан на 22-ом километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево.

- По предварительной информации, 29-летний житель города Новосибирска, находясь на рабочем месте в одной из организации в с. Моряковский затон завладел ключами от автомобиля одного из коллег, после чего совершил угон транспортного средства. На момент остановки у мужчины имелись признаки опьянения. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в отдел полиции. – говорится в сообщении правоохранительного ведомства.

По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, гражданину придется ответить и за неподчинение требованиям инспекторов, грубые нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU