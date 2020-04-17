Свыше 600 томичей выразили свою благодарность медикам в рамках акции «Спасибо доктору!»

17 Апр 2020 2020-04-17T07:59:39+03:00

Медикам сегодня очень нужны слова поддержки от земляков. Фото: из открытых источников

По числу теплых отзывов лидируют родильный дом им. Н.А. Семашко Томска и две районные больницы

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605 благодарностей в адрес томских медиков и фармацевтов оставили жители региона на сайте ежегодной социальной акции «Спасибо доктору!». Юбилейная, десятая по счету, акция стартовала 1 апреля и продлится до 11 июня.

В настоящее время по числу «спасибо» лидируют родильный дом им. Н.А. Семашко, Колпашевская и Кожевниковская районные больницы.

- Жители Томской области не только благодарят врачей за оказанную помощь, но и выражают свою поддержку всем медикам, которые сегодня оказались на передовой борьбы с коронавирусом. Поблагодарить медиков можно заполнив форму на сайте акции «Спасибо доктору» или записав видеообращение. Все отзывы будут опубликованы как на сайте акции, так и на страницах аккаунтов облздрава в социальных сетях. – говорится в сообщении пресс-службы администрации Томской области

Победители определятся по сумме голосов и будут названы в День медицинского работника в июне.

Напомним, акция проводится с 2010 года по пяти номинациям: «Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница», «Моя любимая аптека». В 2019 году в рамках акции поступило 10 336 «спасибо». Благодарности от жителей региона получили 103 сотрудника аптек, 1673 врача и 338 медицинских сестер.

ИСТОЧНИК KP.RU