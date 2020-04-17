2020-04-17T07:47:30+03:00
Общество

Три томских ателье начали выпуск одноразовых медицинских халатов

Защитные многоразовые маски отшивают уже 42 местных компании
Алиса Селезнева
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Швеи работают, не покладая рук, чтобы обеспечить большой спрос на маски.Швеи работают, не покладая рук, чтобы обеспечить большой спрос на маски.Фото: из открытых источников
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-Пошив одноразовых медицинских халатов под заказ начали компании «Милослава», «Огнера» и «Связь Капитал». – сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее сообщалось, что защитные немедицинские маски для многоразового использования в Томской области изготавливают 42 ателье, в том числе одно северское предприятие и четыре индивидуальных предпринимателя в Стрежевом. В среднем за сутки, мастерицы региона отшивают свыше 60 тысяч изделий.

Заказать маски можно по телефонам или через сайты предприятий. Многие ателье предлагают услугу доставки по городу.

Список и контакты производителей защитных масок и халатов

ИСТОЧНИК KP.RU

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