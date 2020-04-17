Три томских ателье начали выпуск одноразовых медицинских халатов
-Пошив одноразовых медицинских халатов под заказ начали компании «Милослава», «Огнера» и «Связь Капитал». – сообщает пресс-служба областной администрации.
Ранее сообщалось, что защитные немедицинские маски для многоразового использования в Томской области изготавливают 42 ателье, в том числе одно северское предприятие и четыре индивидуальных предпринимателя в Стрежевом. В среднем за сутки, мастерицы региона отшивают свыше 60 тысяч изделий.
Заказать маски можно по телефонам или через сайты предприятий. Многие ателье предлагают услугу доставки по городу.
Список и контакты производителей защитных масок и халатов
ИСТОЧНИК KP.RU