Три томских ателье начали выпуск одноразовых медицинских халатов

17 Апр 2020 2020-04-17T07:47:30+03:00

Швеи работают, не покладая рук, чтобы обеспечить большой спрос на маски. Фото: из открытых источников

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-Пошив одноразовых медицинских халатов под заказ начали компании «Милослава», «Огнера» и «Связь Капитал». – сообщает пресс-служба областной администрации.

Ранее сообщалось, что защитные немедицинские маски для многоразового использования в Томской области изготавливают 42 ателье, в том числе одно северское предприятие и четыре индивидуальных предпринимателя в Стрежевом. В среднем за сутки, мастерицы региона отшивают свыше 60 тысяч изделий.

Заказать маски можно по телефонам или через сайты предприятий. Многие ателье предлагают услугу доставки по городу.

Список и контакты производителей защитных масок и халатов

ИСТОЧНИК KP.RU