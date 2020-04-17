2020-04-17T07:00:34+03:00
Общество

Студенты Томского политеха будут защищать дипломы в виде стартапов

ТПУ одним из первых в стране запустил подобную практику
Алиса Селезнева
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Защита дипломов в виде стартапов становится все более востребованной у выпускников ТПУ.Защита дипломов в виде стартапов становится все более востребованной у выпускников ТПУ.Фото: из открытых источников
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Защищать дипломы в виде стартапа в этом году планируют 59 студентов Томского политехнического университета. Сейчас выпускники проходят специальный курс по бизнес-планированию, который поможет им подготовить свои квалификационные работы.

- В ТПУ защитить диплом в виде стартапа могут студенты самых разных направлений подготовки, а не только те, кто изучает бизнес-дисциплины. В таком формате в дипломах раздел «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение» заменяется на раздел «Концепция стартап-проекта». В ней выпускники представляют подробный план коммерциализации своей разработки или бизнес-идеи. Основную часть диплома студенты готовят под руководством преподавателей своей инженерной школы, а прорабатывать бизнес-часть им помогают эксперты Школы инженерного предпринимательства ТПУ. –сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

«В этом году мы получили заявки от 70 студентов из разных школ, рассмотрели их на возможность коммерциализации, и после внутреннего отбора в программе остались 59 проектов. Сейчас студенты проходят онлайн-курс бизнес-планирования с лекциями и практиками от преподавателей Школы инженерного предпринимательства, а также начинают работать с консультантами», — говорит директор Школы инженерного предпринимательства ТПУ Александр Осадченко.

Защищать бизнес-часть дипломов студенты будут в июне перед действующими томскими предпринимателями. В вузе надеются, что процесс защит пройдет очно, но готовы провести их и в дистанционном формате, если эпидемиологическая ситуация по коронавирусу не улучшится к тому времени.

Впервые стартапы в качестве дипломных проектов выпускники Томского политеха защитили в 2017 году — это были магистранты, прошедшие обучение по программе «Предпринимательство в инновационной деятельности». Студенты инженерных направлений подготовки получили такое право с 2019 года. ТПУ одним из первых вузов в России запустил подобную практику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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