Билет на спектакль, купленный томичом по совету незнакомки, оказался уловкой мошенников

17 Апр 2020 2020-04-17T06:42:32+03:00

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В дежурную часть УМВД России по Томской области поступило заявление о хищении денежных средств, принадлежащих томичу, 1995 года рождения.

По предварительным данным, молодой мужчина зарегистрировался на одном из сайтов знакомств, зашел на страницу пользователя «Екатерина», и стал общаться с незнакомкой через интернет-мессенджер.

-В ходе переписки «Екатерина» предложила сходить в театр и написала, что купила билет на спектакль. Томич тоже решил приобрести билет на мероприятие, для этого перешел по ссылке, которую скинула девушка, оформил и оплатил электронный билет, введя данные своей карты. Через некоторое время произошло списание денег в сумме более 2 000 рублей, затем снова была списана такая же сумма. Через несколько минут потерпевшему позвонил мужчина, который представился сотрудником театра, и сказал, что необходимо написать в «техподдержку», чтобы оформить возврат денег. Мужчина написал, ему пришла ссылка на возврат билета, по этой ссылке он перешел, оформил возврат, после чего с его карты снова произошло списание двух сумм по 5 000 рублей. В результате причиненный ущерб составил более 15 000 рублей. – сообщает УМВД по Томской области.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU