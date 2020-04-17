2020-04-17T06:30:20+03:00
Общество

Томская таможня: более 90 процентов льгот предоставлено на медицинские товары

Платежи поступили от внешнеторговых операций с сотней зарубежных стран
Антонина Ленская
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Таможня дает «добро», хотя внешнеэкономическая деятельность и осложнена из-за пандемии COVID-19Таможня дает «добро», хотя внешнеэкономическая деятельность и осложнена из-за пандемии COVID-19Фото: из открытых источников
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За первый квартал 2020 года Томская таможня пополнила федеральный бюджет на 3 231,09 млн рублей. Для сравнения, в 2019-м за тот же период было перечислено 3 007,53 млн.

Льготы по уплате таможенных платежей за январь-март были предоставлены участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на сумму 126 909 024 руб. Это на 5,3% больше аналогичного показателя за первый квартал 2019 года. В пресс-службе ведомства отмечают, что 92% товаров, в отношении которых предоставлены льготы, имеют медицинское назначение. В том числе, это важнейшие и жизненно необходимые медицинские изделия, контактные линзы для коррекции зрения и т. д.

Всего за три месяца Томская таможня выпустила 12 418 деклараций на товары, включая 8 386 экспортных и 4 032 импортные. По сравнению с первым кварталом 2019 года число деклараций увеличилось на 2 355 (плюс 1 853 по экспорту и 502 – по импорту). Таможенные платежи поступили от внешнеторговых операций 1 171 участника ВЭД со 101 страной мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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