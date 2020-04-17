В Томской области закрыты все ледовые переправы

17 Апр 2020 2020-04-17T06:19:16+03:00

Всего в зимний период их действовало 73

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-Последние двенадцать ледовых переправ в Александровском районе на севере области закрыты. Ледовые дороги обеспечивали проезд к нефтедобывающим организациям. На переправах установлены знаки, запрещающие их эксплуатацию, проведена обваловка подъездных путей. – сообщила в пятницу, 17 апреля, пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уточняется, что всего в зимний период в Томской области действовали 73 ледовые переправы в девяти районах области и три наплавных моста в Каргасокском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU