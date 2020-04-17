2020-04-17T06:06:21+03:00
75 лет Великой Победы

Перенос Парада Победы 2020 в Томске: какого числа пройдет и почему переносят

Распространение коронавирусной инфекции повлияло на празднование 75-летия Победы
Елена Реутова
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Парад в честь 75-летия Победы может состояться осенью.Парад в честь 75-летия Победы может состояться осенью.Фото: из открытых источников
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Накануне президент России Владимир Путин, выступая на Совете безопасности, заявил о необходимости переноса всех массовых мероприятий в честь 75-летия Победы. Он обратился к тем, кто каждый год выходил на акцию «Бессмертный полк».

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами, - сказал он. - Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своим героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа.

Сейчас обсуждается несколько вариантов даты, на которую может быть перенесено празднование: 24 июня — день Парада Победы в 1945 году и 3 сентября – день окончания Второй мировой войны. Но пока окончательная дата остается открытой.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что перенос празднования важен в том числе для того, чтобы не подвергать угрозе здоровье ветеранов Великой Отечественной войны в период пандемии коронавируса.

- У нас не так много осталось ветеранов, а если не будет ветеранов, что мы будем проводить? Они не переживут коронавирус, потому что самым молодым ветеранам – 90 лет. В Томске (Парад Победы) я бы провел, но тогда, когда все это закончится, - обратился он к томичам в прямом эфире.

В Томской области проживает 206 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 4664 труженика тыла, 50 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 63 бывших несовершеннолетних узника фашистских концлагерей, 1487 вдов фронтовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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