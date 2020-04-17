В Томске и в Северске отремонтируют 8 улиц, на которых расположены медучреждения

17 Апр 2020 2020-04-17T05:56:31+03:00

От качества дорог, ведущих к больницам, зависят жизни пациентов. Фото: из открытых источников

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» российские регионы ремонтируют дороги, ведущие к медицинским учреждениям, — в планы включено более 800 объектов. Часть из них регионы привели в нормативное состояние в прошлом году, другие вошли в перечень объектов ремонта 2020 года.

«В общей сложности, по итогам первых двух лет реализации национального проекта Томская область приведет в нормативное состояние 12 улиц, ведущих к 21-му объекту медицинской инфраструктуры. Выполнение этой задачи на особом контроле губернатора», - сообщил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

В 2019 году в Томске были отремонтированы участки Иркутского тракта, проспекта Ленина, улиц Смирнова и Усова, ведущие к медицинским учреждениям.

Напомним, на Иркутском тракте расположены подстанция скорой медицинской помощи, поликлиника № 1 и медико-санитарная часть № 2. Четыре медучреждения находятся на отремонтированных участках проспекта Ленина — это госпитальные клиники им. А.Г. Савиных СибГМУ, поликлиника городской клинической больницы № 3 им. Б.И. Альперович, поликлиника № 1 и родильный дом № 1. Улица Смирнова ведет к детским поликлиникам № 3 и 4 детской городской больницы № 2, а улица Усова — к подстанции скорой медицинской помощи.

В 2020 году в план нацпроекта вошли еще восемь улиц с медицинскими объектами: в Томске — участки 79-й Гвардейской дивизии, Пушкина, Елизаровых, Профсоюзной и проспекта Ленина, в ЗАТО Северск — Калинина, Северной и Ленина.

В областном центре на улице 79-й Гвардейской дивизии размещается подстанция скорой медицинской помощи, на Пушкина — детская поликлиника № 1 и стоматологическая поликлиника № 1, на Елизаровых — детский центр восстановительного лечения, на Профсоюзной — детская поликлиника № 2 и поликлиника № 3, на проспекте Ленина — детская стоматологическая поликлиника № 1.

В Северске на улице Ленина расположен консультативно-диагностический центр № 1, на Калинина — медико-санитарная база, на Северной — поликлиника медицинской реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU