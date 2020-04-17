2020-04-17T05:03:15+03:00
Экономика

Более 340 миллионов операций с платежными картами провели томичи в 2019 году

Эксперты связывают рост популярности карт с запуском Системы быстрых платежей
Елена Реутова
Поделиться:
Во время пандемии карта - это самый безопасный способ расчетовВо время пандемии карта - это самый безопасный способ расчетовФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

По данным на начало 2020 года банки выпустили для жителей Томской области около 2 млн платежных карт. За год их количество увеличилось на 2,9%. Каждая четвертая из них – карта «Мир». Доля активных карт, с помощью которых в 2019 году совершили хотя бы одну операцию, была выше среди карт «Мир» – 77%. Для всех других карт этот показатель составил 73,5%.

Популярность карт растет. В 2019 году количество операций по картам выросло на 22% (по сравнению с 2018 годом), томичи провели 342 млн операций по банковским картам на сумму более 589 млрд рублей. Рост общего количества операций по картам связан, в том числе, и с запуском в прошлом году Системы быстрых платежей.

- Это дополнительная возможность для потребителей банковских услуг использовать деньги в безналичном формате. Узнать, какие банки в России подключились к Системе быстрых платежей, можно на официальном сайте. Уточнить, входит ли банк, клиентом которого вы являетесь, в перечень банков-участников системы, можно в самой кредитной организации, – рассказал руководитель Отделения Томск Банка России Алексей Чернов.

По статистике, томичи в 2019 году больше предпочитали использовать платежные карты для расчетов и переводов, и только в двух случаях из десяти – для снятия денег. С помощью карт жители региона приобрели товары и услуги на 191 млрд рублей, это на 20% больше, чем в 2018 году.

Средняя сумма покупки с использованием платежных карт в 2019 году составила 710 рублей (в 2018 году – 730 рублей), средняя сумма снятия наличных денег 8 150 рублей (в 2018 году – 7 690 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Движение на проспекте Ленина в Томске ждут временные ограничения до осени
Более 340 миллионов операций с платежными картами провели томичи в 2019 году
Коронавирус в Томске, последние новости на 17 апреля 2020 года: в регионе зарегистрирован 21 случай заболевания COVID-19
Томский вуз развернул дистанционный набор абитуриентов в Африке
В Томской области суд запретил доступ к интернет-страницам, на которых торговали поддельными водительскими правами
Родственные связи: новые случаи COVID-19 в Томске связаны с жителями региона, у которых ранее было выявлено заболевание
Проводить митинги и пикеты в «Губернаторском квартале» Томска станет проще
Томские ученые протестировали беспилотник-курьер для доставки лекарств и анализов
С начала года в Томской области родилось более 2300 детей
Томские барды поделятся видеовоспоминаниями о Париже
В Томской области полным ходом идет борьба с палами сухой травы
За квартал в Томской области сыграли 1200 свадеб
Первые четыре кредита по «Сельской ипотеке» выданы в Томской области
Коронавирус в Томске: стало известно о 6 новых случаях заражения COVID-19
НИИ психического здоровья поможет томичам справиться с паникой из-за коронавируса
Скорость ледохода на Оби в Томской области ставит рекорды
Toyota сбила пешехода на одной из центральных улиц Томска
«Россети» обеспечили респираторный госпиталь в Томске резервной системой электроснабжения
17 жителей Томской области погибли, отравившись алкоголем
10-летнему Мише Суворову нужна помощь неравнодушных томичей
Томские предприниматели получат льготный доступ к электронным торгам
В Томской области продолжается возведение объектов по национальным проектам
Прием документов в Центрах соцзащиты Томской области проводится по предварительной записи
Пасхальное богослужение в Томске покажут в прямом эфире