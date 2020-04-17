Более 340 миллионов операций с платежными картами провели томичи в 2019 году

17 Апр 2020 2020-04-17T05:03:15+03:00

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По данным на начало 2020 года банки выпустили для жителей Томской области около 2 млн платежных карт. За год их количество увеличилось на 2,9%. Каждая четвертая из них – карта «Мир». Доля активных карт, с помощью которых в 2019 году совершили хотя бы одну операцию, была выше среди карт «Мир» – 77%. Для всех других карт этот показатель составил 73,5%.

Популярность карт растет. В 2019 году количество операций по картам выросло на 22% (по сравнению с 2018 годом), томичи провели 342 млн операций по банковским картам на сумму более 589 млрд рублей. Рост общего количества операций по картам связан, в том числе, и с запуском в прошлом году Системы быстрых платежей.

- Это дополнительная возможность для потребителей банковских услуг использовать деньги в безналичном формате. Узнать, какие банки в России подключились к Системе быстрых платежей, можно на официальном сайте. Уточнить, входит ли банк, клиентом которого вы являетесь, в перечень банков-участников системы, можно в самой кредитной организации, – рассказал руководитель Отделения Томск Банка России Алексей Чернов.

По статистике, томичи в 2019 году больше предпочитали использовать платежные карты для расчетов и переводов, и только в двух случаях из десяти – для снятия денег. С помощью карт жители региона приобрели товары и услуги на 191 млрд рублей, это на 20% больше, чем в 2018 году.

Средняя сумма покупки с использованием платежных карт в 2019 году составила 710 рублей (в 2018 году – 730 рублей), средняя сумма снятия наличных денег 8 150 рублей (в 2018 году – 7 690 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU