Коронавирус в Томске, последние новости на 17 апреля 2020 года: в регионе зарегистрирован 21 случай заболевания COVID-19

16 Апр 2020 2020-04-16T21:00:06+03:00

11 заболевших коронавирусом в регионе знакомы между собой Фото: из открытых источников

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 17 апреля 2020 года

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По данным на 17 апреля, в Томской области зарегистрировано 21 случай заболевания COVID-19. О шести новых случаях стало известно вчера, 16 апреля. Из них три человека заражены коронавирусной инфекцией в результате семейного мероприятия с участием заболевшего, диагноз которому был установлен ранее. Таким образом, из одного очага распространения инфекции диагноз подтвержден у 10 человек. На данный момент эпидемиологами взято около 220 проб у контактных с этими заболевшими.

Еще трое с положительным диагнозом COVID-19 проживают в Томске. Их источники заражения устанавливают эпидемиологи. Известно, что среди контактов есть те, кто сегодня госпитализирован с подтвержденным диагнозом коронавируса в медико-санитарную часть № 2 Томска.

Из вновь заболевших, четверо находятся на самоизоляции, выраженной симптоматики заболевания у них нет. Двое госпитализированы в МСЧ № 2 Томска, их состояние ближе к удовлетворительному, есть незначительные катаральные явления.

В Томской области зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 17 находятся на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU