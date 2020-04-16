В Томской области суд запретил доступ к интернет-страницам, на которых торговали поддельными водительскими правами

16 Апр 2020 2020-04-16T13:29:07+03:00

Покупай, торопись, покупай фальшивую "живопись" в интернете! Фото: из открытых источников

По административному иску прокуратуры Томского района региона под запрет попали четыре сайта, промышлявшими фальшивками

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Прокуратура Томского района проверила соблюдение требований федерального законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Проверкой выявлено четыре интернет-сайта, на которых размещалась информация о возможности дистанционного приобретения за плату водительских удостоверений различных категорий, изготовленных на официальных бланках без соблюдения установленной законом процедуры получения права управления транспортными средствами.

Законом установлен прямой запрет на распространение информации, направленной на пропаганду совершения деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом подделка, сбыт или приобретение официальных документов являются преступлением, наказание за совершение которого, установлено ст.327 УК РФ.

По результатам проверки, прокуратура района направил в суд административное исковое заявление о признании информации, опубликованной на данных интернет-сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Иск удовлетворен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU