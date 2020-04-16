2020-04-16T13:55:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Родственные связи: новые случаи COVID-19 в Томске связаны с жителями региона, у которых ранее было выявлено заболевание

Число людей, заболевших на семейном мероприятии, достигло 11
Елена Реутова
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Число заболевший COVID-19 в Томской области достигло 21Число заболевший COVID-19 в Томской области достигло 21Фото: из открытых источников
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Сегодня стало известно о выявлении 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Томской области.

- Три человека — это контактная группа из того же очага, с которым мы работаем еще с прошлой недели (семейное мероприятие). Всего по нему сделано уже более 220 проб, но подтверждается COVID-19 только у тех, кто присутствовал на семейном торжестве, — рассказал заместитель руководителя оперштаба Иван Деев.

Еще трое с положительным диагнозом COVID-19 проживают в Томске. Их источники заражения устанавливают эпидемиологи. Известно, что среди контактов есть те, кто сегодня госпитализирован в подтвержденным диагнозом коронавируса в медико-санитарную часть № 2 Томска.

Из вновь заболевших четверо находятся на самоизоляции, выраженной симптоматики заболевания у них нет. Двое госпитализированы в МСЧ № 2 Томска, их состояние ближе к удовлетворительному, есть незначительные катаральные явления.

Также стало известно, что среди 21 человека в Томской области, у которых в данный момент выявлена коронавирусная инфекция, один житель Стрежевого (о нем стало известно в понедельник, 13 апреля). Он находится на самоизоляции по месту жительства. Явных симптомов заболевания у него нет. Все контактные лица сдали анализ на COVID-19, пока заражение ни у кого не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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