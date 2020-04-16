2020-04-16T13:03:07+03:00
Умный город

Томские ученые протестировали беспилотник-курьер для доставки лекарств и анализов

Сотрудники ФИТ Томского госуниверситета провели успешные испытания БПЛА
ИГОРЬ ТЮРИН
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Большое будущее маленьких дроновБольшое будущее маленьких дроновФото: из открытых источников
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Сотрудники факультета инновационных технологий ТГУ провели успешные испытания возможностей БПЛА по доставке медикаментов и образцов для анализов из отдаленных населенных пунктов региона. Тестовые полеты проведены по заказу Штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Томской области, Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности и Сибирского центра Фонда перспективных исследований.

Испытания проводились опытной летной командой сотрудников ТГУ с использованием беспилотника, обладающего улучшенными характеристиками – это устойчивость при ветре, хорошая грузоподъемность, повышенная маневренность.

В поставленные задачи входила транспортировка груза через реку Обь (в районе п. Победа), передача термоконтейнера с образцами для проведения анализов. Испытания подтвердили возможность быстрой доставки медицинских препаратов и биоматериала без нарушения их сохранности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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