2020-04-16T12:23:58+03:00
Звезды

Томские барды поделятся видеовоспоминаниями о Париже

Пользователи интернета смогут увидеть фрагменты концерта «Томский перекресток в Париже. Встреча с Сибирью»
ИГОРЬ ТЮРИН
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Французский концерт - дорогие воспоминанияФранцузский концерт - дорогие воспоминанияФото: из открытых источников
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Томские барды год назад выступали в столице Франции на сцене Русского духовно-культурного православного центра. Тогда в одном из главных центров российской культуры в Европе выступили авторы и исполнители Константин Мыльцев, Игорь Иванченко, Алексей Пономаренко и Владимир Трубин.

Теперь артисты будут делиться с томичами фрагментами концерта «Томский перекресток в Париже. Встреча с Сибирью».

Начиная с 16 апреля и каждый следующий четверг до 7 мая в 18:00 на сайте и в группе ВКонтакте будут выкладываться фрагменты парижского концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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