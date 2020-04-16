Томские барды поделятся видеовоспоминаниями о Париже

16 Апр 2020 2020-04-16T12:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Томские барды год назад выступали в столице Франции на сцене Русского духовно-культурного православного центра. Тогда в одном из главных центров российской культуры в Европе выступили авторы и исполнители Константин Мыльцев, Игорь Иванченко, Алексей Пономаренко и Владимир Трубин.

Теперь артисты будут делиться с томичами фрагментами концерта «Томский перекресток в Париже. Встреча с Сибирью».

Начиная с 16 апреля и каждый следующий четверг до 7 мая в 18:00 на сайте и в группе ВКонтакте будут выкладываться фрагменты парижского концерта.

ИСТОЧНИК KP.RU