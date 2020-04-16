Томские барды поделятся видеовоспоминаниями о Париже
Пользователи интернета смогут увидеть фрагменты концерта «Томский перекресток в Париже. Встреча с Сибирью»
Французский концерт - дорогие воспоминанияФото: из открытых источников
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Томские барды год назад выступали в столице Франции на сцене Русского духовно-культурного православного центра. Тогда в одном из главных центров российской культуры в Европе выступили авторы и исполнители Константин Мыльцев, Игорь Иванченко, Алексей Пономаренко и Владимир Трубин.
Теперь артисты будут делиться с томичами фрагментами концерта «Томский перекресток в Париже. Встреча с Сибирью».
Начиная с 16 апреля и каждый следующий четверг до 7 мая в 18:00 на сайте и в группе ВКонтакте будут выкладываться фрагменты парижского концерта.
ИСТОЧНИК KP.RU