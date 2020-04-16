Первые четыре кредита по «Сельской ипотеке» выданы в Томской области

16 Апр 2020 2020-04-16T11:11:20+03:00

Сельская ипотека – это и уютный семейный коттедж, и современное жилье в пригороде. Фото: из открытых источников

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С начала выдачи льготной ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Томский филиал Россельхозбанка поступило 250 обращений на сумму свыше 526 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. Больше сотни заявок получили одобрение, а первые четыре кредита по сельской ипотеке выданы на покупку жилья в Томском, Кожевниковском и Парабельском районах.

По информации кредитной организации за март 2020 года количество заявок на сельскую ипотеку выросло в два раза. Большая часть заявителей намерена купить недвижимость на территории Томского района (126), в городе Асино (24), Парабели (21), Колпашеве (18), в Кожевниковском (18) и Шегарском (17) районах.

С мая оформить льготный кредит по сельской ипотеке можно будет еще в двух банках, работающих на территории Томской области, – ПАО «Банк «Левобережный» и ПАО «Сбербанк России». В настоящее время они формируют свои предложения для заемщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU