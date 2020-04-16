Коронавирус в Томске: стало известно о 6 новых случаях заражения COVID-19

16 Апр 2020 2020-04-16T10:50:33+03:00

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В Томской области выявлено 6 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 21 подтвержденный случай.

Ранее заместитель руководителя оперштаба Иван Деев говорил о том, что не исключает, что в ближайшее время в регионе могут появиться новые подтвержденные случаи коронавируса и предостерегал жителей региона от нарушений режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU