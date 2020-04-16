2020-04-16T10:50:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: стало известно о 6 новых случаях заражения COVID-19

Общее число случаев заражения в регионе достигло 21
Елена Реутова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Прогнозы оперштаба о новых случаях заражения подтвердилисьПрогнозы оперштаба о новых случаях заражения подтвердилисьФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Томской области выявлено 6 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Таким образом, сейчас в регионе 21 подтвержденный случай.

Ранее заместитель руководителя оперштаба Иван Деев говорил о том, что не исключает, что в ближайшее время в регионе могут появиться новые подтвержденные случаи коронавируса и предостерегал жителей региона от нарушений режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За квартал в Томской области сыграли 1200 свадеб
Первые четыре кредита по «Сельской ипотеке» выданы в Томской области
Коронавирус в Томске: стало известно о 6 новых случаях заражения COVID-19
НИИ психического здоровья поможет томичам справиться с паникой из-за коронавируса
Скорость ледохода на Оби в Томской области ставит рекорды
Toyota сбила пешехода на одной из центральных улиц Томска
«Россети» обеспечили респираторный госпиталь в Томске резервной системой электроснабжения
17 жителей Томской области погибли, отравившись алкоголем
10-летнему Мише Суворову нужна помощь неравнодушных томичей
Томские предприниматели получат льготный доступ к электронным торгам
В Томской области продолжается возведение объектов по национальным проектам
Прием документов в Центрах соцзащиты Томской области проводится по предварительной записи
Пасхальное богослужение в Томске покажут в прямом эфире