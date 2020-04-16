2020-04-16T10:23:34+03:00
Общество

НИИ психического здоровья поможет томичам справиться с паникой из-за коронавируса

Институт запустил бесплатную «горячую линию»
Алиса Селезнева
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Одолевают страхи и тревоги- позвоните психотерапевтам!Одолевают страхи и тревоги- позвоните психотерапевтам!Фото: из открытых источников
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Начиная с 14 апреля, ежедневно, с 8 часов утра до 20 часов вечера, томичи могут бесплатно получить квалифицированную консультацию ведущих специалистов НИИ психического здоровья – практикующих психологов и психотерапевтов. Для этого достаточно позвонить по номеру 8-800-250-81-91 (звонок бесплатный).

- Наша «горячая линия» открыта в связи с введением в регионе режима полной самоизоляции и возможного возникновения в данной ситуации у граждан психоэмоционального напряжения, тревожных состояний, фобий, опасений или иных невротических расстройств. Наши специалисты готовы помочь землякам справиться с ними. - сообщил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Николай Бохан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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