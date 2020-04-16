2020-04-16T09:52:15+03:00
Общество

Скорость ледохода на Оби в Томской области ставит рекорды

За сутки вскрывается до 200 километров реки
Алиса Селезнева
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Обь в этом году вскрылась раньше обычного срока.Обь в этом году вскрылась раньше обычного срока.Фото: из открытых источников
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16 апреля в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание глав сибирских регионов посвященное прохождение паводка. Его возглавил полномочный представитель Президента России в СФО Сергей Меняйло.

Выступая перед коллегами, томский губернатор Сергей Жвачкин отметил, что сегодня вскрытие Оби идет в Каргасокском районе, Чулыма – в Молчановском, на Томи ледоход полностью прошел. Для контроля паводковой ситуации в области с 5 апреля несут дежурство 10 оперативных групп регионального главного управления МЧС России и семь групп органов местного самоуправления. Развернуто 85 пунктов для временного размещения 14 тысяч человек. Ледоход в Томской области идет без осложнений, прогнозы также благоприятны.

- В этом году скорость ледохода на Оби ставит рекорды. В некоторые дни река вскрывается до 200 километров за сутки. По нашим оценкам, 18-19 апреля голова ледохода выйдет на территорию Югры», – сказал глава региона.

По его словам, определенные опасения вызывает вторая волна паводка, связанная с прохождением талых вод с Алтая: в зоне подтопления могут оказаться до 70 населенных пунктов Томской области, в которых живут 11 тысяч человек.

«Но этот пессимистичный прогноз сбудется только при стечении нескольких обстоятельств, в числе которых резкое повышение температуры, внеплановые сбросы воды в Новосибирском водохранилище, обильные продолжительные осадки», – подчеркнул Сергей Жвачкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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