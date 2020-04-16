2020-04-16T09:36:34+03:00
Происшествия

Toyota сбила пешехода на одной из центральных улиц Томска

ГИБДД просит откликнуться очевидцев
Алиса Селезнева
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фото:УМВД России по Томской областифото:УМВД России по Томской областиФото: из открытых источников
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Авария произошла в среду, 15 апреля, около 7 часов 10 минут на проспекте Кирова, 51.

- Автомобилем Toyota Duet, под управлением 46-летнего мужчины-водителя, совершен наезд на пешехода. По предварительной информации, 37-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пострадавший доставлен в медицинское учреждение.- говорится в сообщении регионального УМВД.

Для выяснения обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия, требуется помощь очевидцев. Их просят обратиться по адресу: город Томск, улица Герцена, 72/1, кабинет 318, или по телефону 8 (3822) 271-552.

ИСТОЧНИК KP.RU

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