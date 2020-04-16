«Россети» обеспечили респираторный госпиталь в Томске резервной системой электроснабжения

16 Апр 2020 2020-04-16T09:27:27+03:00

Даже в условиях пандемии работы по ремонту электросетей идут в плановом режиме. Фото: из открытых источников

Также в плановом режиме ведутся работы по подготовке к будущему отопительному сезону

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В рамках мероприятий по противодействию распространения коронавирусной инфекции «Россети Томск» организовали дополнительное обследование оборудования на объектах, снабжающих электроэнергией медицинские учреждения и социальную сферу.

- В частности, компания обеспечила резервным источником снабжения электроэнергией МСЧ №2, где располагается респираторный госпиталь. Надежность электроснабжения госпиталя контролируется специалистами в круглосуточном режиме – сообщает пресс-служба областной администрации.

Для скорейшей ликвидации технологических нарушений сформировано 109 оперативно-выездных бригад, в составе 500 человек. Персонал укомплектован средствами индивидуальной и коллективной защиты. Полностью подготовлены автотранспорт и спецтехника.

В распоряжении «Россети Томск» имеется 66 резервных источников снабжения электроэнергией, расположенные во всех административных центрах региона. Существующая транспортная схема и места размещения позволяют оперативно доставить РИСЭЭ к медицинским учреждениям в кратчайшие сроки.

Несмотря на непростую ситуацию, вызванную угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, ремонтная кампания ведется в соответствии с плановыми графиками. "Все сроки работ будут выдержаны. Лояльные погодные условия позволяют нам вести работы с небольшим опережением. Будем стараться сохранить положительную динамику, несмотря на внешние обстоятельства.»- заверил генеральный директор «Россети Томск» Олег Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU