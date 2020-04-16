17 жителей Томской области погибли, отравившись алкоголем
За первый квартал текущего года в Томской области было зарегистрировано 53 случая отравлений алкогольной продукцией, из них 17 завершились летальным исходом. За аналогичный период 2019 года регистрировалось соответственно 100 случаев, из которых 62 завершились летальным исходом – сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
С целью контроля за качеством и безопасностью алкогольной продукции, в первые месяцы 2020 года сотрудники ведомства проверили 5 хозяйствующих субъектов, торгующих спиртными напитками. В общей сложности, проверен 21 объект торговли, на каждом из которых были исследованы образцы алкогольной продукции. Все исследованные пробы соответствовали нормативным требованиям.
- За выявленные административные правонарушения (нарушение условий хранения) вынесено 2 постановления в отношении юридических лиц и 3 постановления в отношении должностных лиц о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 51 тысячи рублей- отмечается в сообщении.
Управление Роспотребнадзора по Томской области продолжает вести мониторинг качества реализуемой в торговой сети алкогольной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU