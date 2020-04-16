17 жителей Томской области погибли, отравившись алкоголем

16 Апр 2020 2020-04-16T08:57:40+03:00

В 2019 году жертв отравлений было значительно больше

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За первый квартал текущего года в Томской области было зарегистрировано 53 случая отравлений алкогольной продукцией, из них 17 завершились летальным исходом. За аналогичный период 2019 года регистрировалось соответственно 100 случаев, из которых 62 завершились летальным исходом – сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С целью контроля за качеством и безопасностью алкогольной продукции, в первые месяцы 2020 года сотрудники ведомства проверили 5 хозяйствующих субъектов, торгующих спиртными напитками. В общей сложности, проверен 21 объект торговли, на каждом из которых были исследованы образцы алкогольной продукции. Все исследованные пробы соответствовали нормативным требованиям.

- За выявленные административные правонарушения (нарушение условий хранения) вынесено 2 постановления в отношении юридических лиц и 3 постановления в отношении должностных лиц о привлечении к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 51 тысячи рублей- отмечается в сообщении.

Управление Роспотребнадзора по Томской области продолжает вести мониторинг качества реализуемой в торговой сети алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU