10-летнему Мише Суворову нужна помощь неравнодушных томичей

16 Апр 2020 2020-04-16T08:21:34+03:00

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Благотворительный фонд "Обыкновенное чудо" объявил сбор средств для 10-летнего Миши Суворова, страдающего аутизмом. На специальные занятия и обучение его мамы основам АВА-терапии требуется 92 тысячи рублей - сообщается на сайте фонда.

- Уже в раннем детстве было заметно, что Миша отличается от сверстников, но мы списывали это на особенности характера. Была задержка речи, неправильное ползание, слабая реакция на обращение, отсутствие коммуникаций со всеми, кроме мамы и папы. В 2,5 года мы решили начать посещать детский сад, в надежде, что, глядя на других детей, сын «разговорится» и социализируется. Уже через 3-4 месяца нерегулярного посещения стало понятно, что есть серьезные проблемы и их срочно надо решать. Миша очень активный, веселый и добродушный. Любит прогулки, походы, купание, танцы. Обожает кататься на самокате, собирать пазлы, ходить в кино, ездить на трамваях и троллейбусах", - рассказала мама мальчика, Наталия.

Сейчас , в условиях режима полной самоизоляции, практически ничего из этого недоступно. Ребенку с аутизмом очень трудно объяснить, почему нельзя пойти гулять, почему никто не приходит в гости, почему нет любимого бассейна и занятий.

Родители, прошедшие специальные курсы по АВА-терапии, основам поведенческого анализа, чувствуют себя гораздо увереннее во время самоизоляции. Они знают, как заниматься с ребенком, как предотвращать нежелательное поведение.

Для того, чтобы мама Миши могла пройти такой дистанционный курс и в дальнейшем Миша мог заниматься в специальном классе для ребят с аутизмом и дома с мамой, требуется 92 тысячи рублей. О том, как помочь Мише, можно узнать в блоге мальчика на сайте "Обыкновенного чуда" - https://chudo.tomsk.ru/grantee/view?id=289

На текущий момент осталось собрать 74 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU