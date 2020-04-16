В Томской области продолжается возведение объектов по национальным проектам

16 Апр 2020 2020-04-16T07:58:41+03:00

Два новых корпуса дома-интерната в селе Итатка планируется сдать в 2021 году. Фото: из открытых источников

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Строительство объектов по нацпроектам «Здравоохранение», «Демография» и «Образование» в Томской области продолжается без остановки, - сообщает пресс-служба обладминистрации. В связи с распространением коронавирусной инфекции работы ведутся с соблюдением всех противоэпидемических требований.

К настоящему времени завершено бетонирование перекрытия четвертого этажа будущего хирургического корпуса областного онкодиспансера. Всего здесь залито более четырех тысяч кубометров бетона. На первом этаже на 50 процентов выполнена кирпичная кладка стен, на остальных этажах закончено бетонирование лифтовых шахт.

В рамках нацпроекта «Демография» продолжается возведение трех детских садов на 145 мест каждый – в Шегарском, Зырянском и Кожевниковском районах. Готовность строящихся объектов составляет около 50 процентов.

В селе Итатка Томского района на 60 процентов готовы новые корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов. В здании на 70 мест строители устанавливают лифты; в 100-местном корпусе продолжается утепление фасада, монтаж стропильной системы и электропроводки. Компания-подрядчик продолжает возведение теплого перехода между корпусами, а также обустраивает наружные теплосети. Сдать объект вместе со всей инженерной инфраструктурой планируется в 2021 году.

По нацпроекту «Образование» в селе Корнилово Томского района готовится стройплощадка для новой школы на 200 мест: строители уже разработали котлован и завезли фундаментные блоки.

Заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто подчеркнул: «Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, строители не прекращают работу и делают всё, чтобы вовремя сдать необходимые нашим жителям детские сады, школы, медицинские учреждения. При этом и сам производственный процесс должен быть безопасным: на каждой стройплощадке сотрудники обеспечены антисептиками и защитными масками».

ИСТОЧНИК KP.RU