Прием документов в Центрах соцзащиты Томской области проводится по предварительной записи
Жители Томской области, нуждающиеся в оформлении новых социальных выплат, могут обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства только по предварительной записи. При этом центры организовали бесконтактный прием документов на новые выплаты через кубы.
- Такой порядок работы установлен на период функционирования режима «повышенная готовность», который ввел в регионе 18 марта губернатор Сергей Жвачкин, - сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.
Она напомнила, что автоматически до 1 октября продлена выплата всех назначенных ранее социальных пособий. Для оформления новых выплат документы необходимо подать через портал Госуслуги или записаться на прием в центр соцподдержки по месту жительства.
В центрах социальной поддержки населения установлены специальные кубы, где можно оставить необходимый комплект документов. При необходимости консультант выдаст бланк заявления, обработанную ручку, антисептик и поможет заполнить документ.
- При записи на прием по телефону необходимо уточнить список документов, требуемых для оформления выплаты, и предоставить сразу весь комплект, - уточнила Марина Киняйкина.
ИСТОЧНИК KP.RU