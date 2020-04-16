Прием документов в Центрах соцзащиты Томской области проводится по предварительной записи

16 Апр 2020 2020-04-16T07:26:20+03:00

Подать документы на новые выплаты можно только предварительно записавшись на прием Фото: из открытых источников

При этом организован бесконтактный формат их передачи, через кубы

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Жители Томской области, нуждающиеся в оформлении новых социальных выплат, могут обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства только по предварительной записи. При этом центры организовали бесконтактный прием документов на новые выплаты через кубы.

- Такой порядок работы установлен на период функционирования режима «повышенная готовность», который ввел в регионе 18 марта губернатор Сергей Жвачкин, - сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Она напомнила, что автоматически до 1 октября продлена выплата всех назначенных ранее социальных пособий. Для оформления новых выплат документы необходимо подать через портал Госуслуги или записаться на прием в центр соцподдержки по месту жительства.

В центрах социальной поддержки населения установлены специальные кубы, где можно оставить необходимый комплект документов. При необходимости консультант выдаст бланк заявления, обработанную ручку, антисептик и поможет заполнить документ.

- При записи на прием по телефону необходимо уточнить список документов, требуемых для оформления выплаты, и предоставить сразу весь комплект, - уточнила Марина Киняйкина.

ИСТОЧНИК KP.RU