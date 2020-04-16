Пасхальное богослужение в Томске покажут в прямом эфире

16 Апр 2020 2020-04-16T06:55:51+03:00

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Пасхальные службы в Томской области пройдут без прихожан. Такое решение для безопасности людей утверждено предписанием главного санитарного врача региона. Однако верующие смогут наблюдать пасхальное богослужение, которое будет проходить в Петропавловском соборе в прямом эфире. Его будут транслировать на губернском канале «Томское время» и в эфире Общественного телевидения России (ОТР, первый общедоступный цифровой телевизионный мультиплекс). Также наблюдать за богослужением можно будет на YouTube-канале «Томское время».

Прямая трансляция начнется в субботу, 18 апреля, в 23.30.

ИСТОЧНИК KP.RU