2020-04-16T05:37:12+03:00
Здоровье

Пункты серопрофилактики открылись в Томской области

С 15 апреля они работают круглосуточно
Елена Реутова
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Иммуноглобулин ставится пострадавшему при наличии показанийИммуноглобулин ставится пострадавшему при наличии показанийФото: из открытых источников
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Вчера, 15 апреля, в Томске открыты два пункта серопрофилактики: для взрослых — в межвузовской поликлинике (ул. Киевская,74), для детей — в детской больнице № 1 (Московский тракт, 4). В районах области круглосуточные пункты организованы при приемных покоях больничных стационаров.

- Противоклещевой иммуноглобулин ставится пострадавшему при наличии показаний, — сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. - Для пунктов серопрофилактики закуплены 5 тысяч доз иммуноглобулина, в дальнейшем будет организована дополнительная поставка препарата.

Чтобы избежать укуса клещей, медики рекомендуют при выезде на природу или дачу одеваться так, чтобы исключить проникновение насекомых на кожу; верхнюю одежду обрабатывать специальными препаратами (с пометкой «антиклещ», имеющих в составе перметрин, уничтожающий насекомое), каждые 15-20 минут осматриваться.

Первый случай присасывания клеща в этом году зафиксирован 15 марта. Это один из самый ранних случаев за последние несколько лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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